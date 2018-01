Café De Meersch gesloopt 22 januari 2018

Het voormalige café De Meersch in de Weststraat is gesloopt. Het ruimt plaats voor twee nieuwbouwwoningen. Het café sloot in juni vorig jaar. Het was een van de weinige cafés in de gemeente die overdag open waren. Bierproeversclub HIC zat er regelmatig, maar is verkast naar café De Wante. (VDI)