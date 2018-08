Buurt 'geëvacueerd' naar Pairi Daiza BEWONERS MOGEN GRATIS OP UITSTAP TIJDENS BOUW DORPSBRUG VALENTIJN DUMOULEIN

29 augustus 2018

02u35 0 Ingelmunster Veertig buurtbewoners van de werf voor de nieuwe Dorpsbrug hebben gisteren een hele dag preventief hun huis moeten verlaten. Er volgen nog drie van die 'evacuatiedagen'. De gemeente biedt daarom een gratis ontbijt en zelfs een uitstap naar Pairi Daiza aan.

De oude Dorpsbrug werd vorige zomer afgebroken en intussen is de bouw van een nieuw, hoger exemplaar bezig. De funderingen en pijlers zijn al aangebracht. Sinds gisteren steunen er de eerste stalen brugonderdelen op. De komende week werkt waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg die zware klus af.





"De brug bestaat uit veertien onderdelen die vanuit het atelier in Gent één voor één met een schip naar de werf werden gebracht", vertelt projectingenieur Gorik Noynaert. "De brug wordt nu in zeven stappen als een puzzel in elkaar gepast. Dit gebeurt met kranen die tot dertig meter hoog reiken. Eerst zijn de buitenzijden aan de beurt, aan de kant van de Markt en het station. Eindigen doen we met het sluitstuk, dat de brug één maakt. De werken zouden klaar moeten zijn in het weekend van 22 en 23 september. Op 22 september houden we ook een kijkmoment voor het grote publiek. Alleen felle wind kan een spelbreker zijn en de montage bemoeilijken."





Geen enkel risico

Om geen enkel risico te nemen, moesten veertig bewoners in het gebied tussen de Water- en Stationsstraat gisteren voor het eerst preventief hun huis uit. "Het gaat om een kraan van 500 ton en dus nemen we daar geen enkel risico mee", vertelt burgemeester Kurt Windels (De Brug). "De kans dat er iets gebeurt, is immens klein, maar we nemen liever deze voorzorgsmaatregelen."





De inwoners moeten door de werken ook zaterdag 8 en zondag 9 september en op dinsdag 11 september uit hun huis. De gemeente tracht het ongemak te beperken door onder andere een gratis ontbijt aan te bieden, zoals gisteren al het geval was. En op zondag 9 september neemt ze zelfs iedereen gratis mee naar dierenpark Pairi Daiza in het Henegouwse Brugelette. Ter vergelijking: wie zo'n ticket aan de kassa zou kopen, betaalt 34 euro voor een volwassene.





Barbecue

"Een gebaar dat we wel kunnen appreciëren", vertelt inwoner Etienne Timmermans als we hem tijdens het eerste gratis ontbijt in het JOC treffen. "Werken en de bijhorende hinder zijn voor niemand leuk, maar we moeten er nu eenmaal door. We kunnen tussen 8 en 17 uur niet in ons huis terecht. Veel mensen werken nog, maar wij als gepensioneerde moeten onze dag een beetje vullen tot we terug in onze woning kunnen. Vandaag (gisteren, red.) gaan we alvast met enkele buren op uitstap naar Ieper."





Voor Christiane Renier (81) heeft de gemeente zelfs een extraatje. "Ik ben niet meer goed te been en mijn zoon werkt tijdens de week, waardoor ik niet meteen ergens terecht kan", zegt ze. "Daarom mag ik van de gemeente tijdens die hinderdagen tijdelijk in een crisiswoning terecht. Ik zal er wellicht wat televisie kijken. De Vlaamse Waterweg biedt ons later deze week ook nog een barbecue aan, dus we zijn blij dat er wat activiteiten zijn."





Eind dit jaar volgt de aanleg van het betonnen brugdek. Eind 2019 moet de brug helemaal af zijn.