Burgemeester organiseert picknick bij kasteel 15 juni 2018

Burgemeester Kurt Windels organiseerde het voorbije weekend een idyllische picknick voor acht inwoners van zijn gemeente. Daarmee loste hij een belofte in die hij maakte bij de recentste editie van radiomarathon Music for Life van Studio Brussel. "Ik veilde toen een picknick voor acht personen op een unieke locatie", vertelt hij. "Het comité 'Geboren in 1972' met dames Els Tytgat, Shirly Couvreur, Tine Dornez en Veronique Goethals brachten met 305 euro het hoogste bod uit." Het voorbije weekend ontving de burgemeester hen samen met hun partners op het binnenplein van het kasteel van Ingelmunster. "Het menu bestond uit een aperitief met hapjes, een kaasplank en een bordje aardbeien", weet Windels. "Schepenen Nadine Verheye en Martine Verhamme kwamen een handje helpen en Dirk Coucke zorgde op zijn doedelzak voor een streepje muziek."





