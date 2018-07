Brouwershof mogelijk nieuwe straatnaam in verkaveling Van Honsebrouck 12 juli 2018

Voor de nieuwe straten in de verkaveling op de vroegere gronden van brouwerij Van Honsebrouck heeft de gemeente twee nieuwe straatnamen in gedachten. Die verwijzen naar het verleden van de site.





De toegang naar het woonerf vanuit de Oostrozebekestraat zou de naam 'Brouwershof' krijgen. Een algemene verwijzing naar de vroegere brouwerij, maar ook naar het bekende café dat ongeveer op dezelfde plek stond. De nieuwe zijstraat in de Bollewerpstraat wordt mogelijk de Hoppestraat, een knipoog naar het basisingrediënt van het bier dat er ooit gemaakt werd. Na de voorlopige vaststelling van de gemeenteraad moet de cultuurraad nog zijn advies geven. (VDI)