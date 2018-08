Bromfietser gewond 22 augustus 2018

Bij een ongeval op het kruispunt van de Ring en de Gentstraat in Ingelmunster is gisterenochtend rond 6.15 uur een 30-jarige bromfietser uit Ingelmunster lichtgewond geraakt. Automobilist V.T. (18) uit Ingelmunster wou naar links afslaan, maar merkte de bromfietser, die uit de tegenovergestelde richting kwam, niet of te laat op. Jan L. werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Izegem overgebracht. (LSI)