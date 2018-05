Brandweermannen fietsen 1.000 km tegen kanker 09 mei 2018

Een team van de Ingelmunsterse brandweerpost fietst vanaf morgen de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker. "Het idee om met een team deel te nemen groeide vorig jaar, toen Ingelmunster gastgemeente was", vertelt commandant Wim Decoopman, die zelf ook meerijdt. "Heel wat brandweerlui waren geëmotioneerd en voelden de Kom op tegen Kanker-vibe zweven. Daardoor geïnspireerd, maar vaak ook vanwege eigen ervaringen met de vreselijke ziekte, kwam er al snel een groepje tot stand dat zich hiervoor wilde engageren. Als brandweerpost willen wij dan ook ons warm hart voor deze actie tonen, want brandweerman zijn wij in hart en nieren. Die gedachte is dan ook de ideale drijfveer om deel te nemen. Er werden heel wat activiteiten opgezet om 5.000 euro startgeld in te zamelen en er gingen ook heel wat trainingsuren aan vooraf. Tien mensen uit de brandweerpost gaan de uitdaging aan, waarvan er acht zullen rijden en twee zich paraat zullen houden als er iemand uitvalt. Het team wordt uiteraard op handen gedragen door de hele brandweerpost." De start van de rit bevindt zich in Mechelen. Per dag is er een andere gaststad. (VDI)