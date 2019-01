Brand bij mengvoederfabrikant snel onder controle LSI

09 januari 2019

14u49

Bron: LSI 0

Bij mengvoederfabrikant For Farmers op de Zuidkaai in Ingelmunster is woensdag rond 13.15 uur brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een luchtkoelinstallatie waar geperste meelkorrels gekoeld worden. “Tijdens het productieproces ontstond vuur in de koeler, vermoedelijk omdat de korrels wat oververhit raakten door de wrijvingswarmte”, legt manager Daniël Maenhout uit. “De operatoren merkten dit snel op en konden met water het vuur blussen. Veiligheidshalve hebben we er de brandweer bij geroepen.” Acht arbeiders konden na het brandalarm tijdig de werkvloer verlaten. De schade bleef beperkt.