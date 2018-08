Boren nieuwe gasleiding minstens tien dagen uitgesteld 30 augustus 2018

Het is nog steeds niet gelukt een nieuwe gasleiding onder het kanaal Roeselare-Leie te boren. De aannemer probeert dat al sinds vrijdag te doen, maar stoot in de ondergrond op een massieve blok klei. Een boormachine van 50 ton bracht geen soelaas en dus zal de aannemer een machine van liefst 250 ton huren. De machine in kwestie kan evenwel ten vroegste binnen tien dagen in Ingelmunster zijn. Om de schoolgaande jeugd volgende week in de Kortrijkstraat - waar de gasbuizen voorlopig liggen voor ze de grond in gaan - te helpen, bekijkt de gemeente hoe ze vlot de straat kunnen oversteken. Het parkeerverbod langs de Kortrijkstraat verdwijnt, omdat de zone rond de buizen smaller gemaakt wordt. Eens het boren kan starten, zal het kruispunt aan het station enkele uren afgesloten zijn. (VDI)