Bolwassing en boete na afvalbrand 19 juli 2018

Langs de Doelstraat in Ingelmunster is dinsdag rond het midddaguur op het terrein van een dakpannenfirma een bergje afval in brand gestoken. De brandweer snelde ter plaatse om het vuur te blussen. Afval in open lucht in brand steken is niet alleen strafbaar, door de droogte is het ook gevaarlijk. De arbeider kreeg van de brandweer een fikse bolwassing, van de politie een boete. (LSI)