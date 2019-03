Boete voor postbode na nachtelijke crash LSI

14 maart 2019



Een automobilist uit Ingelmunster moet een boete van 960 euro betalen. Dat besliste de politierechter in Kortrijk. In juni 2018 viel Jurgen B. op de terugweg van een avondje uit in Zomergem in slaap achter het stuur. In Deerlijk botste hij met zijn wagen tegen een middenberm en hij kwam tegen een boom tot stilstand. Hij bleek iets te veel gedronken te hebben. De politierechter bespaarde de man, beroepshalve postbode, een rijverbod.