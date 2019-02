BNP Paribas Fortis doekt kantoor op in Ingelmunster VDI

04 februari 2019

10u14

Het bankkantoor van BNP Paribas Fortis in de Bruggestraat 19 sluit binnenkort de deuren. Het filiaal fusioneert op maandag 18 maart met het kantoor in de Nieuwstraat 18 in Izegem. Een dag later kan iedereen daar terecht voor bankzaken. Niet alleen de dienstverlening, maar ook de geldautomaat en de automaat voor andere stortingen verdwijnt.

De bank heeft al de lokale klanten verwittigd per brief. “Ook na deze fusie blijven we ons inzetten voor de service die u van ons verwacht”, staat daarin. “Wij willen ons nu al verontschuldigen voor het eventuele ongemak dat met deze fusie gepaard gaat en bedanken iedereen voor het begrip. Onze kantoren staan centraal in onze dienstverlening. Daarom helpen onze adviseurs u na afspraak ook graag buiten de kantooruren.”

Een ander alternatief voor Ingelmunsternaars is het filiaal van BNP Paribas Fortis in de Hoogstraat 15-23 in Oostrozebeke.