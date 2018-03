Blauwe zone breidt uit 29 maart 2018

02u54 0

De zone 30 in het centrum breidt uit. Een nieuwe toegangsweg en parking die enkel bereikbaar zijn via de Bollewerpstraat moeten kinderen veilig naar kinderopvang Villa Max brengen. Om te voorkomen dat langparkeerders deze parking met 10 parkeerplaatsen permanent innemen, valt deze omgeving voortaan binnen de zone 30 en breidt deze zone in het centrum iets uit. Ook in een deel van de Bollewerpstraat, tussen de Oostrozebekestraat en huisnummer 7 en een stukje van de Oostrozebekestraat, voorbij het kruispunt met de Bollewerpstraat, is voortaan zone 30 van kracht. Naast de uitbreiding van de zone 30 komt er een parkeerverbod langs de toegangsweg van Villa Max en tussen het ontmoetingscentrum en de in- en uitrit van de nieuwbouw, aan de kant van de brouwerijsite. (VDI)