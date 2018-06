Binnenkort trage weg in de Mandelmeersen 05 juni 2018

De gemeente heeft plannen om een nieuw wandelpad in natuurgebied De Mandelmeersen, tussen de Waterstraat en Beukendreef, te realiseren. De onderhandelingen met private aangelanden kunnen nu starten. Het geld voor de aanleg is een deel van de subsidie die overbleef na het doortrekken van Wandel op de Mandel langs het kanaal tussen Emelgem en Ingelmunster. Het gaat om budget dat door de provincie ter beschikking is gesteld. (VDI)