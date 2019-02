Beweging.net zamelt kurken in VDI

21 februari 2019

Beweging.net lanceert een oproep om kurken te verzamelen en deze binnen te brengen op een inzamelpunt. De inzameling en verwerking van kurken creëert werkgelegenheid voor mensen met een beperking. De Ingelmunsterse tak van Beweging.net heeft op 10 plaatsen bakken geplaatst waar mensen kurken kwijt kunnen. Kurken van flessen, onderleggers in kurk , kurkoverschotten ( bv op rol ), of een kurkisolatieplan zijn allemaal welkom. De bakken zijn te vinden in alle Ingelmunsterse scholen, aan kinderopvang Villa Max, het gemeentehuis en het Sociaal Huis. Beweging.net zal geregeld de kurken ophalen op de verschillende plaatsen en die naar het containerpark brengen om ze dan te laten verwerken tot isolatiemateriaal.