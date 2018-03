Bevolkingscijfer stijgt opnieuw 28 maart 2018

Het aantal inwoners van Ingelmunster is het voorbije jaar lichtjes gestegen. Op 1 januari 2018 telde de gemeente 10.928 Ingelmunsternaars, een stijging met 143 personen in vergelijking met het jaar voordien.





In 2017 werden 104 inwoners, waarvan 51 jongens en 53 meisjes geboren. Er stierven 65 mannen en 50 vrouwen. Er vonden 34 huwelijken en 19 echtscheidingen plaats. De gemeente telt @vandaag ook 57 verschillende nationaliteiten.





