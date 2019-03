Bert Taveirne zesde op Kamerlijst voor Groen VDI

01 maart 2019

17u53

Bron: VDI 0 Ingelmunster Bert Taveirne (29) uit Ingelmunster staat als zesde opvolger op de Kamerlijst voor de partij Groen.

Hij was in 2012 al kandidaat op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Oostkamp, samen met zijn vader Frank en jongere broer Sam. In 2014 verhuisde Bert met zijn vriend Bram Mestdagh van Harelbeke naar Ingelmunster. In het dagelijkse leven is Bert administratief medewerker op een basisschool in Aalter.

Berts keuze voor Groen is evident. Volgens hem kan het beleid zeker anders, beter, eerlijker, gezonder, menselijker en uiteraard ook groener. Samen met de 24 andere kandidaten op de West-Vlaamse lijst voor de Federale Kamer streeft de partij Groen naar een verdubbeling van het aantal parlementsleden, een doelstelling waar Bert zijn schouders graag onder zet.