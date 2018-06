Berg van groenafval brandt: blussers bijna veertien uur in de weer 30 juni 2018

Pas rond half drie gisterennamiddag konden op het grond- en sloopwerkenbedrijf BMV in Ingelmunster de laatste brandweerlui terugkeren naar hun kazerne. Veertien uur eerder, kort na middernacht was daar brand opgemerkt. Een gigantisch volume groenafval stond gedeeltelijk in lichterlaaie. "Zelfontbranding is de boosdoener", zegt zaakvoerder Kristof Vanlandeghem (44). "Wij zijn ook actief als recyclagebedrijf. Veel aannemers, waaronder tuiniers, komen bij ons over de vloer, om hun (groen)afval te storten. We zijn dat blijven stapelen, zoals we altijd doen, in een apart betonnen compartiment zonder dak. Alleen moet de boel door de aanhoudende droogte en de intussen weer flink gestegen temperaturen zo warm zijn geworden dat het afval begon te smeulen en uiteindelijk ook vuur vatte. Op een bepaald moment moet dat vrij snel gebeurd zijn. Na de match Engeland-België kwam een medewerker nog langs op het bedrijf om eens te zien of alles OK was. Hij zag niks abnormaals." Vanlandeghem zette onder meer een kraan in om de brandweer te helpen om al het groenafval open te trekken, zodat het in detail kon geblust worden. "Dat hoort zo", zegt Frank Meurisse van de Ingelmunsterse brandweerpost. "Anders riskeren we heropflakkering en daar is niemand mee gebaat." Bij de brand, die kilometers in het rond voor een penetrante geur zorgde, vielen geen gewonden. De politie bracht aanvankelijk wel de bewoners van een naastgelegen hoeve in veiligheid, maar achteraf bleek dat eigenlijk niet nodig.





(VHS)