Bejaarde dame botst met marktbus

21 december 2018

15u18

Bron: LSI

In de Schoolstraat in Ingelmunster is een 81-jarige automobiliste uit Ingelmunster vrijdagvoormiddag met haar wagen tegen de marktbus gebotst.

N.D.M kwam met haar wagen uit de Hinnebilkstraat. Net op dat ogenblik passeerde de marktbus. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden. De voorkant van de wagen van de bejaarde dame liep zware schade op en de auto moest getakeld worden. De vrouw en de chauffeur van de bus bleven ongedeerd. Op de bus zaten op dat ogenblik geen passagiers. Een vervangbus nam tijdens de vaststellingen de route van de marktbus over.