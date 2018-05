Begeleidster valt door nooddeur uit bus 12 mei 2018

Een 26-jarige begeleidster van een schoolbus is afgelopen dinsdag op straat beland nadat ze uit de rijdende bus viel. Jolien D'heyger verloor haar evenwicht, viel tegen de nooddeur die openklapte, en belandde op straat. De jongedame hield er als bij wonder alleen enkele schaafwonden aan over. De bus was vertrokken na schooltijd aan basisschool De Zon toen het in de Elf Juli Singel mis ging. D'heyger verloor haar evenwicht toen ze bezig was met enkele kinderen en de bus een slingerbeweging maakte. Ze viel met haar rug tegen de nooddeur die openklapte. Het parket voert nu een onderzoek om na te gaan hoe het kan dat die deur openklapte na de val van de jongedame. Zolang het niet duidelijk is wat er precies is fout gelopen, mag de schoolbus het terrein van eigenaar Mandel Car niet meer verlaten. (AHK)