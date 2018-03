Bedrijf riskeert 36.000 euro boete na dodelijk arbeidsongeval 27 maart 2018

03u25 0

Paul Bossuyt & Zonen uit Ingelmunster riskeert een boete van 36.000 euro nadat een 57-jarige arbeider om het leven kwam bij een ongeval in november 2015. Onderhoudsmecanicien Luc Kesteloot was bezig een knikmops te herstellen. Toen hij onderaan nog een bout wou vastvijzen terwijl hij onder de knikmops van zo'n 1.000 kilogram lag, schoot de krik weg en belandde het loodzware ding op zijn borstkas. De man werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Acht dagen later bezweek hij aan zijn verwondingen. Volgens de arbeidsauditeur was het bedrijf niet in orde met de veiligheidsvoorschriften. "Er was geen risicoanalyse, geen reddingsplan en geen interne dienst preventie op het werk". Volgens de verdediging lag daar niet de oorzaak van het ongeval. "Zo'n knikmops is te klein om over een werkput te rijden, ook voor een hefbrug heeft dat niet de juiste afmetingen. Normaal werden altijd extra stuitingsblokken geplaatst, wat het slachtoffer die keer niet had gedaan. Bovendien kon je die bout vastzetten zonder onder de knikmops te gaan liggen. De oorzaak van het ongeval ligt bij het foutief te werk gaan door het slachtoffer, helaas." Vonnis op 28 mei. (AHK)