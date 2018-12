Bankkantoor Argenta op nieuwe locatie VDI

27 december 2018

18u57

Sinds kort zit het Argenta-bankkantoor van Ingelmunster op een nieuwe locatie in de Bruggestraat 34. Daar zat vroeger zadel- en gareelmakerij De Jachthoorn.

”Het pand werd volledig verbouwd en aangepast”, vertelt zaakvoerder Jonathan Mertens. “We zaten vroeger enkele huizen verder in de Bruggestraat 30A. Dit voorjaar heb ik het oude Argenta-kantoor overgenomen van de vorige kantoorhouder. Na meer dan twintig jaar is hij gestopt, op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik heb initieel het kantoor op de oude locatie verder gezet, maar dat bleek al snel te klein om enkele toekomstperspectieven te realiseren. Zo ben ik uitgekomen bij ons nieuw pand. Dat is ruim drie keer zo groot als het vorige en uitgerust voor een ruimere dienstverlening, met onder andere een ATM-toestel. Ondertussen heb ik ook met Filip Cottenie ook een medewerker met een lange ervaring in het verzekeringswezen aangenomen.”