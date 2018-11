Baby overleden aan shakenbabysyndroom 20 november 2018

02u25 0 Ingelmunster Het 1-jarig jongetje uit Ingelmunster dat in kritieke toestand naar het UZ Gent werd gebracht nadat het stevig door elkaar was geschud, is afgelopen weekend overleden aan zijn verwondingen.

Het was de moeder van baby E. die vorige week haar zoontje binnenbracht in het ziekenhuis van Izegem. Daar lieten ze het jongetje vliegensvlug overbrengen naar het UZ, toen ze vaststelden dat het kindje in kritieke toestand verkeerde.





Hij leed aan het shakenbabysyndroom en had verwondingen aan het hoofd en in de buikstreek. Een week lang vocht het jongetje voor zijn leven, maar overleed uiteindelijk toch afgelopen weekend.





Vorige week al werden beide ouders en plusmama en pluspapa ondervraagd door de politie om te onderzoeken wie het jongetje zo had toegetakeld. Allemaal werden ze na het verhoor opnieuw vrijgelaten, maar volgens het parket is iemand van hen wel de dader.





(AHK)