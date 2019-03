Baby 38 keer in drie jaar opgenomen in ziekenhuis: vrijspraak in eerste aanleg, nu jaar effectief voor verpleegster Jeffrey Dujardin

20 maart 2019

11u54 1 Ingelmunster Een 48-jarige vrouw uit Ingelmunster heeft in beroep een celstraf van twee jaar, waarvan een jaar effectief voor het opzettelijk ziek maken van haar zoontje. In eerste aanleg werd de vrouw nog vrijgesproken.

Tussen 2010 en 2012 moest het jongetje 38 keer in het ziekenhuis opgenomen worden. Eerst in Kortrijk, later in UZ Gent. De eerste keer was de jongen amper zeven maanden. Telkens voelde de jongen zich futloos en misselijk. De symptomen wezen op een vorm van ondervoeding. In zijn urine vonden de dokters stoelgangbacteriën en antidepressiva. Omdat de dokters geen verklaring vonden voor de herhaalde klachten, rees het vermoeden van kwaad opzet en volgde een gerechtelijk onderzoek. Een huiszoeking bij de moeder, zelf verpleegster, leverde dezelfde bacteriën op. Het was ook opmerkelijk dat de gezondheidstoestand van het jongetje telkens verbeterde als hij op de dienst Intensieve Zorgen lag, maar achteruit ging in een gewone kamer, onder de hoede van de moeder.

Münchhausen by proxy

Volgens het openbaar ministerie in eerste aanleg lijdt Elke S. aan het syndroom van Münchhausen by proxy. Dat wil zeggen dat de vrouw haar zoontje opzettelijk ziek maakt om zo zelf meer aandacht te krijgen. “Er zijn te veel toevalligheden”, vond de openbare aanklager. “Bovendien wist ze als verpleegster hoe ze haar kind ziek kon maken en hoe dit te verbergen.” Zelf ontkende de vrouw alle beschuldigingen.

Het Gentse hof van beroep achtte de feiten bewezen voor de periode tussen 20 december 2011 en 25 december 2012 en gaf de vrouw een celstraf van twee jaar met uitstel, waarvan een jaar effectief. In de rechtbank in Kortrijk werd ze vrijgesproken. Volgens de eerste rechter waren er geen bewijzen die aantonen dat de vrouw de stoffen toediende die in het lichaam van de jongen zijn gevonden. Het parket ging in beroep tegen die uitspraak, waarna de zaak achter gesloten deuren behandeld werd.