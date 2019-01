Aviflora verdwijnt onder de sloophamer Gebouwen voormalig familiepark maken plaats voor nieuw pretpark VDI

09 januari 2019

Bron: VDI 0 Ingelmunster De oude Aviflora-gebouwen op de hoek van de Kruis- en Bruggestraat wordt momenteel gesloopt. Het voormalige familie- en dierenpark ging in 2015 failliet en stond enkele jaren te verkommeren. Nu gaat het tegen de vlakte om plaats te ruimen voor een nieuwe familiepark.

Aviflora was vijftig jaar lang een naam als een klok in de ruime regio. Ouders en hun kinderen kwamen van heinde en ver om er zich een namiddag te amuseren op de speeltoestellen of in het dierenpark. Drie jaar geleden ging het park failliet, het betekende het einde van een tijdperk. Op een openbare verkoop in april 2018 kochten ondernemerskoppel Emmanuel Desimpel en Stefanie Labis een deel van het domein op. Ze telden daar 160.000 euro voor neer. Op termijn plannen ze er een nieuw familiepark. “We mikken op een kleinschalig, maar modern familiepark voor kinderen tot 8 jaar”, zeiden ze toen. “We zouden graag een park realiseren met speeltoestellen en virtual reality-spelletjes en het park linken aan een bekend stripfiguurtje.”

Bodemsanering

Ondertussen is de sloop van de oude gebouwen effectief begonnen. De eerste gebouwen gingen maandag en dinsdag al tegen de vlakte. Ook de bodem moet de komende maanden nog gesaneerd worden, een uitloper van inbreuken op de milieuwetgeving door de vorige eigenaar. De kosten worden op 188.362 euro geraamd. “Daarna beginnen we met de bouw, al hebben we er nog geen precieze timing op geplakt”, vertelt Stefanie. “We zitten dit jaar nog samen met de architecten, maar gaan er rustig onze tijd voor nemen.”

Naast de hoofdgebouwen verdwijnt ook het kasteel in het midden van de vijver straks onder de sloophamer. “Om daar te raken, moeten we echter eerst de vijver dempen zodat de bulldozer de oversteek kan maken”, legt de aannemer uit. “Geen makkelijke klus, waardoor deze opdracht vermoedelijk enkele weken zal duren.

Voorkooprecht

Het koppel deed vorig jaar bij de openbare verkoop ook een bod van 11.000 en 25.000 euro op twee aanpalende loten, maar daar oefende Linda Vanooteghem - dochter van wijlen stichter Frans- haar voorkooprecht uit. Sindsdien onderhandelden beide partijen nog over een nieuwe prijs. “We zijn nog niet tot een akkoord gekomen”, gaat Stefanie verder. Het koppel hoopt de gronden te kunnen verwerven om er een parking aan te leggen. “Dan zouden we niet alle verkeer door de Kruisstraat moeten laten passeren, we zouden de parking aansluiten met een nieuwe weg op de rotonde in de Bruggestraat.”