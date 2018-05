Aviflora krijgt tweede leven KOPPEL PLANT MODERN FAMILIEPARK OP OUDE RECREATIESITE VALENTIJN DUMOULEIN

18 mei 2018

02u43 0 Ingelmunster Drie jaar na het faillissement oogt de toekomst voor familiepark Aviflora opnieuw rooskleurig. Een koppel uit Kortemark wil er binnen de twee jaar met een modern en kleinschalig familiepark van start gaan. Voormalig eigenaar Marnick Goossens is verheugd dat er opnieuw iets voor de jeugd komt.

Aviflora sloot in april 2015 noodgedwongen de deuren. Daarmee kwam een eind aan 59 jaar kinderplezier in Ingelmunster. De inboedel raakte snel verkocht, maar de openbare verkoop van de terreinen en gebouwen sleepte aan. Dat kwam onder andere door bodemverontreiniging.





Een eerste zitdag in april leverde een bod van slechts 4.000 euro op. De tweede zitdag gisteren in café 't Elfde Gebod in Izegem was een groter succes. Alle vijf de loten brachten samen 269.000 euro op. Daar komen straks ook nog de saneringskosten van 188.362 euro bij. Stefanie Labis (30) en Emmanuel Desimpel (42) uit Kortemark boden met succes op loten 1 en 4, goed voor 1,95 hectare recreatiegebied. Ze telden daar 160.000 euro voor neer. "We willen er van start gaan met een kleinschalig en modern familiepark gericht op kinderen tot acht jaar", reageert het koppel. "Voor hen is het aanbod in de ruime regio niet zo groot. We bekijken nog of dit eventueel in combinatie met een kinderdagverblijf kan. We mikken op een modern concept met speeltoestellen en virtual reality-spelletjes. De concrete uitwerking volgt later, maar we hopen het familiepark aan een bekend stripfiguurtje te kunnen linken. Verder willen we er ook een brasserie en feestzaal aan koppelen." Het koppel deed ook een bod van 11.000 en 25.000 euro op twee aanpalende loten, maar daar oefende Linda Vanooteghem - dochter van wijlen stichter Frans- haar voorkooprecht uit.





Nieuwe naam

Het echtpaar is niet onbekend in de horecawereld.





Eerder runde het al negen horecazaken, waaronder Mezzo Mezzo, Foodies en Food Avenue in winkelcentrum K in Kortrijk en indoorspeelplein Mini World in Roeselare. 'We hebben al die zaken verkocht om ons op dit nieuwe project te kunnen richten", klinkt het bij Stefanie. "We willen in Ingelmunster met een nieuw verhaal starten. Als kind kwam ik zelf in Aviflora ravotten, dus voor mij roept het nostalgie op. We willen terug naar de gezelligheid die het park vroeger had. De naam Aviflora verdwijnt wel." Het koppel hoopt binnen de twee jaar van start te kunnen gaan.





Voormalig Aviflora-zaakvoerder Marnick Goossens reageert verheugd op het nieuws.





"Het is prachtig dat er straks opnieuw een leuke speelplek voor kinderen in Ingelmunster bij komt. Het was mijn grootste wens dat iemand mijn droom zou verderzetten. Op die manier kan ik mijn verwerkingsproces ook afronden, want het laat nog allemaal een diepe indruk op mij na." Ook burgemeester Kurt Windels is enthousiast. "We hebben goede hoop dat er straks een nieuwe toeristische trekpleister in onze gemeente bij komt en verwelkomen hen met open armen", aldus de burgervader.