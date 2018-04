Auto tegen gevel 13 april 2018

Langs de Duikerstraat in Ingelmunster is woensdag iets voor middernacht een wagen tegen een gevel beland. Alessandro M. (18) uit Ingelmunster viel achter het stuur in slaap, ging in een flauwe bocht met zijn wagen rechtdoor en kwam tegen een woning terecht. De brandweer kwam ter plaatse om de gevel te stutten. De bewoners waren op het ogenblik van de botsing niet thuis. De automobilist kon zelf uit zijn beschadigde wagen stappen en werd met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hij liep slechts lichte verwondingen op. Er was geen sprake van alcoholintoxicatie. (LSI)