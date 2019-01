Asielzoekers helpen mee sneeuw ruimen in Ingelmunster Valentijn Dumoulein

30 januari 2019

11u21

Ingelmunster In het West-Vlaamse Ingelmunster kregen de gemeentediensten deze ochtend de hulp van een groepje asielzoekers bij het sneeuw ruimen. Het initiatief komt van de gemeente, die bij hen een oproep lanceerde om te komen mee helpen.

“Toen het vorige week voor de eerste keer sneeuwde, kregen we veel oproepen van inwoners binnen met de vraag om hun stoep sneeuwvrij te komen maken”, vertelt schepen van Openbare Werken Jan Rosseel (N-VA). “Tegelijkertijd kregen we van verschillende vluchtelingen die in onze gemeente verblijven de vraag of ze niet ergens een handje konden toesteken. We hebben dat op het schepencollege besproken en vonden dat er wel een goede ‘match’ kon zijn.”

“Toen we gisteren vernamen dat het vandaag ging sneeuwen hebben we bij onze 22 asielzoekers een oproep gelanceerd. Wie zin had om mee sneeuw te komen ruimen, was welkom. In het begin wisten we niet goed wat de respons zou zijn, maar uiteindelijk zijn er toch vijf mensen opgedaagd om mee te helpen. Zo’n initiatief moet traag groeien, dus ik ben hier zeker tevreden mee.”

De vrijwilligers ruimden sneeuw op de centrumparking achter het Sociaal Huis, trokken dan naar het Marktplein en daarna ging het nog naar minder mobiele inwoners wiens stoep ze sneeuwvrij maakten.

“Eerste keer sneeuw gezien”

Vluchteling Zerimariam Fefay (40) ontvluchtte het door oorlog getroffen Eritrea en kreeg een voorlopig plaatsje in een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) in Ingelmunster toegewezen. Hij was de eerste die zich aanmeldde om mee sneeuw te ruimen. “Ik ben blij dat ik iets kan doen voor de mensen die me hier tijdelijk opvangen”, vertelt hij. “Bovendien is het de eerste keer in mijn leven dat ik sneeuw zie. Het is voor mij een ongelofelijke ervaring. Ik geniet van de vlokken, maar ben blij dat ik tegelijkertijd ook mijn medemens kan helpen.”

Ingelmunster wil het initiatief op regelmatige basis herhalen en denkt ook na over ander vrijwilligerswerk. “In de zomer kunnen ze bijvoorbeeld mee helpen onkruid wieden of het gras afmaaien. Mogelijkheden genoeg. De reacties zijn positief van beide kanten, dus we zien hier zeker nog toekomst in”, besluit schepen Jan Rosseel.