Art for Life in historische herberg Valentijn Dumoulein

04 december 2018

Tijdens de weekends van 7 tot en met 8 en 14 tot en met 16 december stellen zes kunstenaars hun werken tentoon in de historische herberg Kapelhof in de Kortrijkstraat 1. Pedro Piet, Didier Verfaillie, Hein Denturck, Ilse Lareine, Kavanto en Wood Art Tuur brengen er zowel figuratieve als abstracte vormen in heel diverse materialen, van hout en steen tot metaal en papier. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Een deel van de verkoopprijs wordt geschonken aan Studio Kontrabvas ten voordele van de Warmste Week. Op vrijdag 7 december is er om 20.30 uur een vernissage met harpiste Ciel Lissens. Op zondag 9 december is er om 10 uur een aperitiefconcert met De Wilfrieds. Meer info: www.art-for-life.be