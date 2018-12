Arsenal en Kapitein Winokio op Labadoux VDI

26 december 2018

Het Labadoux-festival blijft met namen strooien. Nadat eerder al bekend raakte dat K’s Choice en Wannes Cappelle op bezoek komen, mag het nu ook absolute topper Arsenal aan de affiche toevoegen. Met de band presenteert Labadoux Belgische topkwaliteit. De groep is ons land eigenlijk al lang ontgroeid en is niet meer weg te denken uit de rijke verzameling aan Belgisch muziektalent. Ook Kapitein Winokio komt langs en dat is goed nieuws voor de allerkleinten. Hij brengt klassieke kinderliedjes in een nieuw jasje. Feesten kan dan weer met Les Négresses Vertes, die dit jaar dertig kaarsjes uitblaast. Ook van de partij is Jan De Smet die met De 2 Centimeters op het podium kruipt. Folk krijgen we met de Flemish Folkcaravan en ook het Kleinkunstcollectief is van de partij. K’s Choice en Arsenal staan op vrijdag 3 mei op de planken in de Labadoux-tent. Op zaterdag 4 mei kan je er Scala aan het werk zien.



Meer info en tickets: www.labadoux.be.