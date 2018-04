Ardooienaar gereanimeerd door dakwerker 20 april 2018

02u44 0 Ingelmunster Noël Delarue, een 74-jarige man uit Ardooie, vecht in het ziekenhuis voor zijn leven nadat hij woensdagmiddag tijdens een karweitje bij z'n schoonbroer in Ingelmunster ineenzakte.

Het slachtoffer werd gereanimeerd door dakwerker Jimmy Deneweth (42) uit Meulebeke, die samen met twee collega's in Ingelmunster aan het werk was bij Daniël Vanslambrouck, de schoonbroer van Noël.





"Alles piekfijn in orde"

"Een probleem met de hartspier is de oorzaak van de ellende", zegt Daniël. "Plots zakte Noël in elkaar. Dat was bijzonder vreemd. Noël is hartpatiënt, wordt goed begeleid en gaat regelmatig op controle. Enkele uren voordien zelfs was dat nog het geval: zijn dokter verzekerde hem dat alles piekfijn in orde was. En toch gebeurt er dan zoiets."





In coma

Pas vandaag kan er duidelijkheid komen over de gezondheidstoestand van Noël Delarue, die in coma ligt.





"We hopen uiteraard vurig op zo goed mogelijk nieuws", besluit Daniël. (VHS)