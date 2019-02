Arbeiders vinden 15de-eeuwse grafsteen in Sint-Amandskerk VDI

Bron: VDI 1 Ingelmunster Bij de installatie van een nieuwe verwarming in de Sint-Amandskerk zijn verschillende archeologische vondsten gedaan. Arbeiders van Groep Monument stootten er op de fundamenten van een 12de-eeuwse Romaanse kerk.

“Een grote verrassing is dat natuurlijk niet, maar het blijft van historische waarde dat we die fundamenten nu tijdelijk hebben kunnen blootleggen”, vertelt pastoor Ludwig Dubaere. “Het gaat om overblijfselen van de vorige versies van de Sint-Amandskerk. Op deze locatie stonden al in de twaalfde, dertiende, vijftiende en zestiende eeuw kerken voor de huidige kerk in de achttiende eeuw gebouwd werd.” De fundamenten werden blootgelegd bij het plaatsen van nieuwe verwarming. Daarvoor moesten de arbeiders sleuven in de kerk graven. “Ik had de fundamenten graag nog zichtbaar gehouden met een glazen vloerplaat, maar dat is door het opstijgende grondwater niet mogelijk”, zucht de pastoor.

Grafsteen

Naast heel wat botresten, die een tweede rustplaats op het gemeentelijk kerkhof zullen krijgen, stootten de arbeiders ook op een grafsteen met oud-Nederlandse inscripties. “Die dateert uit de vijftiende eeuw”, vertelt patrimoniumschepen Jan Rosseel (De Brug/N-VA/Open Vld). “De steen is vermoedelijk van een vooraanstaand Ingelmunsternaar. Er staat een afbeelding van een vrouw op. Ofwel werd zij begraven ofwel gaat het om een afbeelding van Maria.”

Arbeiders openden ook een grafkelder vooraan de kerk. “Daarin ligt nog één kist, van een van de telgen van de familie De Plotho, die vroeger het kasteel in handen had voor het naar de familie De Montblanc ging. Ik ga nu aan de Vlaamse overheid toestemming vragen om die kist te openen. Wie weet liggen er nog documenten in waar de overledene mee begraven is.”

Tentoonstellen

De werken vinden nog tot eind maart plaats. Daarna kunnen de misvieringen weer in de kerk plaatsvinden. “Op langere termijn is het de bedoeling dat we vondsten zoals die steen kunnen tentoonstellen in de kerk, zodat alle inwoners de kans krijgen het historisch verleden van deze plaats te aanschouwen”, besluit Rosseel. Na de installatie van de verwarming krijgt straks ook het interieur van de kerk een restauratiebeurt.