Al even in WK-sfeer op Superpapadag 09 juni 2018

Morgen vieren we Vaderdag en om de kleutertjes van de Regenboogschool al in de juiste stemming te brengen was er een Superpapadag. De vaders mochten voor de gelegenheid een namiddagje mee naar school komen. "Vorig jaar kregen de mama's naar aanleiding van Moederdag een verwendag, dit keer kwamen de papa's aan de beurt", zegt directrice Evy Becquaert. "We begonnen met een estafettetornooi en om al in de sfeer van het WK te komen, hielden we een mini-WK-tornooi voor de papa's terwijl de kindjes supporterden. Na afloop was er een receptie waar ze een deugddoend drankje kregen. Als afsluiter zegden de kindjes al eens hun vaderdaggedicht op." (VDI)