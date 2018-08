Afrikaanse acrobatie op derde editie Voetbal for Life 07 augustus 2018

De derde editie van Voetbal For Life vindt plaats op zondag 19 augustus. Team Bernie van de scouts Ingelmunster neemt het dan samen met sp.a-voorzitter John Crombez opnieuw op tegen De Roode Schichten, een gelegenheidselftal van sp.a Ingelmunster.





De opbrengst gaat naar de goede doelen van Studio Kontrabas. Dit jaar is er ook Afrikaanse acrobatie voorzien van de Guineese circusschool Amoukanama. Een van de bezielers van het project is de Ingelmunsterse Nathalie Vandenabeele.





Na de wedstrijd kan er nog gedanst worden. Dan geven de dj's van Studio Kontrabas en dj Desperado het beste van zichzelf.





Om 14 uur opent het terras, om 15.55 uur vindt de openingsceremonie plaats en om 18 uur zijn de eerste dj's aan zet.





Om een mooi bedrag te kunnen doneren aan de goede doelen verkopen de organisatoren drank en braadworsten. Daarnaast organiseren ze ook een pronostiek. Voor twee euro kan iedereen al een gokje wagen. De winnaar krijgt een vip-arrangement tijdens de radiomarathon van Studio Kontrabas. Een pronostiek indienen, kan bij de leiders van de scouts en de bestuursleden van sp.a.





Wie benieuwd is naar de ploegopstellingen en het transfernieuws van beide ploegen kan hen volgen via het Facebookevenement 'Voetbal For Life 2018'. (VDI)