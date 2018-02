Achttien maanden cel voor rusthuisdief 07 februari 2018

02u32 0

Een 45-jarige Fransman liep voor de strafrechter een effectieve celstraf van achttien maanden en een boete van 800 euro op voor diefstallen. In woon- en zorgcentrum Heilig Hart en de Zusters van Maria in Kortrijk ging hij twee keer op dievenpad. Opmerkelijk, want Johan Franquenouille liep halfweg 2013 al eens twee jaar effectieve celstraf op voor tal van diefstallen in Kortrijkse rusthuizen. Hij deed dat om zijn drugsverslaving te kunnen financieren. Meestal waren de slachtoffers toen bewoners van verschillende Kortrijkse woon- en zorgcentra. In mei en juni vorig jaar stal hij een kassa, een houten kistje met relikwieën en drie kettingen. Op 17 juli sloeg hij ook toe in Ingelmunster. Daar verdween bij een inbraak een laptop, juwelen en cash geld. Op die plek vonden speurders de vingerafdrukken van Johan Franquenouille. Hij daagde niet op voor het proces. (LSI)