Aanhoudende problemen bij boren gasleiding 27 augustus 2018

02u34 0

Het boren van een nieuwe gasleiding onder het kanaal ter hoogte van de werf van de nieuwe Dorpsbrug blijft voor problemen zorgen. "De aannemer gaat nu de echt zware middelen inzetten. Dit betekent dat het doortrekken van de gasleiding uitgesteld is tot minstens de tweede helft van volgende week", deelt burgemeester Kurt Windels (De Brug) mee. Zodra er meer duidelijkheid over het precieze tijdstip is, communiceert de gemeente via haar website. (VDI)