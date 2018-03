94 woningen op oude brouwerijsite 16 maart 2018

Ingelmunster Nu de oude brouwerij van Van Honsebrouck tussen de Oostrozebeke- en Bollewerpstraat helemaal onder de sloophamer is verdwenen, krijgen ook de plannen voor de toekomst van de site steeds meer vorm. Projectontwikkelaar Global Estate Group heeft plannen om er 94 woningen te realiseren.

"Het gaat om de realisatie van een groene woonzone", vertelt ruimtelijk planner Wim Carrein. "Er komen verschillende woongelegenheden, maar daartussen zal er ruim 4.400 meter aan groen aanwezig zijn. Belangrijk daarbij zijn twee wandelpaden. Het ene loopt van het JOC naar het sportcentrum, het andere moet een verbinding met het kasteelpark vormen. Er komt een wadi (waterafvoer door infiltratie, een soort vijver - nvdr.) en alles wordt ingekleed met helmgras en andere soorten groen."





Sociale flats

Op het terrein met een oppervlakte van 17.000 vierkante meter komen er in totaal 94 woongelegenheden. "56 meergezinswoningen met ondergrondse garages, opgedeeld in drie appartementsblokken met meerdere bouwlagen. In één van die blokken komen sociale flats in samenwerking met sociale bouwmaatschappij De Mandelbeek. Er komen op de site ook 30 klassieke woningen en 8 stapelwoningen die bijvoorbeeld geschikt zijn voor gezinnen die de (groot)ouders) dicht, maar toch apart willen laten wonen. Er is ook een akkoord met Hyboma en Durabrik voor de realisatie van sommige woonblokken."





Knipoog naar verleden

De gebouwen zelf krijgen als knipoog naar het brouwersverleden een industriëel karakter, met veel roodbruine baksteen, glas, hout en verticaal schrijnwerk." Het openbaar onderzoek voor de verkaveling loopt nog tot en met nu vrijdag. De eerste woning zou er binnen een jaar moeten staan. (VDI)