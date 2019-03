61 jobs op de helling bij Bekaert Ingelmunster: “Geen verrassing, maar dit komt toch hard aan” Valentijn Dumoulein

28 maart 2019

12u08

Bron: Valentijn Dumoulein 2 Ingelmunster In de Ingelmunsterse vestiging van staaldraadgigant Bekaert Engineering staan 61 jobs op de helling. Een kwart van de 240 personeelsleden verliest dus zijn baan. Het gaat om 30 arbeiders, 29 bedienden en 2 kaderleden.

Bij de Bekaert-groep verdwijnen in totaal 281 jobs. Naast Ingelmunster sneuvelen ook banen in Deerlijk en Moen. Dat heeft het bedrijf donderdagmorgen op een speciale ondernemingsraad bekend gemaakt. “We willen onze competitiviteit verhogen en sneller kunnen inspelen op de noden van onze klanten en de snel veranderende marktontwikkelingen”, laat Bekaert in een persbericht weten. “Meer concurrentie en een te hoge kostenstructuur hebben een slechte invloed op onze winstmarges. Daarom zijn we genoodzaakt wereldwijd actie te ondernemen. Het management betreurt de persoonlijke gevolgen van dit plan, maar samen met onze sociale partners zullen we alle opties bekijken om die impact zo beperkt mogelijk te houden.”

Geruchten

In samenspraak met de directie mocht het personeel donderdagochtend met behoud van loon naar huis vertrekken. Tegen 10 uur waren de ateliers er leeg. Alleen de vakbonden bleven voor verder overleg met de directie. “In deze omstandigheden zat werken er toch niet in”, beseffen Franky Dewulf (ABVV), Geert Decock (ACV) en Dieter Hoorne (BTTK) van het gemeenschappelijk vakbondsfront. “We hoorden al maanden geruchten dat er iets op til was, maar ze lieten ons al die tijd in het ongewisse. Dit nieuws is voor ons geen verrassing, maar het komt toch hard aan. Een op vier personeelsleden is straks zijn werk kwijt. Het is spijtig dat het weer de arbeiders en bedienden zijn die geslachtofferd worden voor het beleid van bovenaf.”

Er blijven straks maar 56 arbeiders meer over en de infrastructuur is verouderd. De directie ziet het nog rooskleurig, maar ik en heel wat andere personeelsleden vrezen dat Bekaert Engineering binnen enkele jaren wel eens helemaal de deuren zal moeten sluiten Vakbondsman Franky Dewulf (ABVV)

Sluiting?

Het personeel wijst naar de overname van de Britse staalkabelproducent Bridon in 2015 als grote boosdoener. “Daardoor is de schuld van de Bekaert-groep te groot geworden en moest de directie wel ingrijpen”, meent Franky. “Alleen gebeurt dat weer op de kap van onze personeelsleden. Dit is al de vierde herstructurering die ik in mijn carrière bij dit bedrijf meemaak. Hoe we de toekomst zien? Er blijven straks maar 56 arbeiders meer over en de infrastructuur is verouderd. De directie ziet het nog rooskleurig, maar ik en heel wat andere personeelsleden vrezen dat Bekaert Engineering binnen enkele jaren wel eens helemaal de deuren zal moeten sluiten.”

Vervroegd pensioen

Bij het personeel heerst vooral gelatenheid, na eerdere ontslagrondes in 1992, 1998 en 2012. “Op den duur weet je niet meer wat je moet denken”, zucht arbeider Lugy Vandewalle. “Ik ben 59 jaar. Je ziet zo dat het voor mij en veel leeftijdsgenoten hier einde verhaal is en dat ze me met pensioen zullen sturen. Spijtig dat het na al die jaren zo moet aflopen. De meeste werknemers zitten in mijn leeftijdscategorie, dus we houden ons hart vast voor wat komen zal.”

Vertrouwen is zoek

Collega-monteurs Peter Debaere (31) en Marijn Dewulf (30) hekelen de manier van communiceren van de bedrijfsleiding. “We vragen al maanden duidelijkheid, maar ze zeiden telkens dat er niks aan de hand was”, foeteren ze. “Nu we dit nieuws krijgen, is het vertrouwen in het management een beetje zoek. Er is een grote verbondenheid op de werkvloer, maar dit geeft ons een nieuwe knauw. Waar vind je tegenwoordig nog werkzekerheid?”

De vakbonden en directie zitten volgende week donderdag opnieuw samen voor een consultatieronde in het kader van de wet Renault. Ze beslissen binnenkort of er al dan niet acties volgen.