28 jaar cel voor moord op huisarts NABESTAANDEN PATRIK ROELANDT TEVREDEN OVER UITSPRAAK LIEVEN SAMYN

28 maart 2018

02u36 0 Ingelmunster De 57-jarige man uit Ingelmunster die twee jaar geleden huisarts Patrik Roelandt (64) vermoordde, krijgt een effectieve celstraf van 28 jaar. Daarna staat hij nog tien jaar onder toezicht. "Hij mag nooit meer vrijkomen", vindt weduwe Catheline Verstraete (61).

Huisarts Patrik Roelandt werd op 1 december 2015 op huisbezoek in de woning van patiënt Danny Samyn in de Rozestraat in Ingelmunster met twee messteken vermoord. Eén steek in de hals was fataal en zat maar liefst 11,5 centimeter diep in de nek van de arts. Moord met voorbedachten rade, vonden de drie rechters. "Omdat hij vooraf zijn bankrekening had leeggehaald, een sporttas met verse kledij had klaargezet, messen had klaargelegd, een afspraak met de dokter maakte, nadien een gsm weggooide, een vers T-shirt aantrok én aan al wie het horen wilde, vertelde dat hij 'een toer' zou spelen", zo klonk het in het vonnis. "En dat allemaal uit wraak omdat hij in het verleden een vermeende foute medische diagnose zou hebben gehad. De huisarts moest de tol betalen."





Verwerken

De familie van Patrik Roelandt is tevreden met de uitgesproken 28 jaar cel.





"Een gevoel van opluchting", zo omschrijft dochter Sophie (38) haar eerste emoties. "Onze smeekbede om hem nooit meer vrij te laten, is aanhoord. Ik hoop oprecht dat er geen beroep komt en dat de dader op een waardige manier zijn straf aanvaardt." Zo denkt ook weduwe Catheline Verstraete erover. "Ik hoop dat ik de dader nooit meer op straat tegen het lijf kan lopen. Toch houden we er wel nog rekening mee dat hij beroep kan aantekenen. Hopelijk doet hij dat niet, zodat de rust eindelijk kan terugkeren. Zijn zware straf zal ons helpen om de dood van Patrik te verwerken, denk ik." Ook Patriks kranige schoonmoeder Elisabeth Wybo kwam naar het proces. "De straf brengt Patrik niet terug. Dit heeft ons leven volledig overhoop gegooid", aldus Elisabeth. "Catheline en ik proberen elkaars leed zoveel mogelijk te delen en te dragen, maar het mag nu stoppen. Ik had nooit gedacht nog zoiets mee te maken."





Slachtofferfonds

Weduwe Catheline Verstraete kreeg van de rechtbank een schadevergoeding van zo'n 178.000 euro toegekend.





Een hoog bedrag, maar het verlies van haar echtgenote betekende meteen ook het einde van het gezinsinkomen en de dokterspraktijk, die noodgedwongen verkocht moest worden. De rechters hielden ook rekening met de traumatische, vernietigende gevolgen van de moord voor alle nabestaanden, die verweesd achterbleven. Wellicht zal slechts een deeltje van de toegekende schadevergoedingen ooit bij hen terechtkomen via het Fonds voor Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Geweldmisdrijven.