200 vrienden herdenken slachtoffer Pulobar 04 juni 2018

Zowat 200 vrienden en kennissen van Sarah Palaisy (29) hebben gisteren in OC De Brasserie in Ingelmunster een herdenkingsbijeenkomst bijgewoond voor de jonge vrouw. Morgen is het precies een jaar geleden dat Sarah onverwacht overleed, vergiftigd door methanol die vermengd was in de wodka die ze dronk tijdens een bezoek met vrienden aan de populaire zomerbar Pulobar in Izegem. "Sarah mag niet vergeten worden, vandaar dit initiatief", zegt Diego Justin die al vele jaren een relatie had met het slachtoffer. "Ik ben heel dankbaar dat hier vandaag zoveel mensen zijn opgedaagd. Het bewijst hoe graag mijn vrouwtje door iedereen werd gezien." Een vriend beaamt. "Een opgewekter persoon dan Sarah bestond niet. Ze stond ook altijd klaar voor iedereen en genoot van het leven. Dat ze op zo'n manier uit ons leven werd gerukt, doet nog altijd veel pijn." Tijdens de herdenkingsbijeenkomst werden een reeks foto's van Sarah vertoond en speelde haar lievelingsmuziek, met onder meer haar favoriet nummer 'No Woman, No Cry'. Voor elke aanwezige was er ook een speciaal hangertje, met daarop de naam 'Saratjeu' en haar motto 'oes kent oes'. Er werden volop herinneringen bovengehaald, met een lach en een traan. Maar ook het feit dat de schuldige voor de vergiftiging nog niet is gevonden, kwam aan bod. "Hoe sneller we hem vinden, hoe beter", besluit Diego. (VHS)