15.000 euro boete voor ex-zaakvoerder Aviflora voor begraven asbestplaten 06 februari 2018

02u39 0 Ingelmunster De voormalige zaakvoerder van het teloorgegane familie- en dierenpark Aviflora in Ingelmunster werd gisteren veroordeeld tot een geldboete van 15.000 euro en een voorwaardelijke celstraf van acht maanden voor inbreuken op de milieuwetgeving. Heel wat materiaal, zoals asbestplaten en een glijbaan uit polyester, werd begraven op het terrein.

Bij opgravingen op de terreinen van Aviflora werd heel wat materiaal, waaronder asbesthoudende golfplaten en kadavers, gevonden. Het park ging in april 2015 failliet, waarna heel wat materialen volgens de milieuwetgeving op een bepaalde manier moesten vernietigd worden. Dat proces kost geld.





Glijbaan

In plaats van die goederen, zoals grote tractorbanden, asbesthoudende golfplaten en kadavers, aan te geven, werden die zaken in de grond gestopt. Daarbij lag ook een grote gele glijbaan die destijds werd overgekocht van het pretpark Meli. Het ijzeren gedeelte was wel correct weggedaan, want daar krijg je geld voor. Het gele deel in polyester, waar je geld moet voor betalen om het te laten vernietigen, lag begraven onder de grond. De feiten kwamen pas aan het licht nadat een voormalige werknemer aan de alarmbel trok en de politiediensten inlichtte. De voormalig zaakvoerder, Marnick Goossens (53), beweerde dat hij van niets wist en dat de zaken door iemand anders onder de grond gestopt waren toen hij op reis was. Daarbij wees hij onrechtstreeks in de richting van de voormalige werknemer. Die man zou volgens Goossens destijds naar de politie zijn gestapt toen hij vernam dat Goossens een affaire had gehad met zijn vrouw. De rechter achtte Goossens toch schuldig en legde hem nu een boete en een voorwaardelijke celstraf op. (AHK)