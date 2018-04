13 maanden achter tralies voor 68 kilo cannabis 17 april 2018

02u31 0

Voor het bezit van 68 kilo cannabis is vijftiger Ali O. uit Ingelmunster veroordeeld tot een effectieve celstraf van dertien maanden en een boete van 6.000 euro. De speurders troffen de grote hoeveelheid drugs aan tijdens een huiszoeking op 28 augustus 2015 in zijn voormalige woning in Kortrijk. De beklaagde ontkende dat hij drugs dealde. Hij zou het spul ook niet hebben gekocht, maar het spul enkel bijgehouden hebben voor iemand anders. In ruil kreeg hij daarvoor 2.500 euro. Volgens de openbare aanklager wijst evenwel alles erop dat O. deel uitmaakte van een drugsbende. De verdediging had opslorping van straf gevraagd, omdat O. voor drugshandel in dezelfde periode al een veroordeling opliep. De rechter oordeelde dat er omwille van de ernst van de feiten nog een extra straf nodig is. (AHK)