12 maanden cel voor verkrachten en slaan echtgenote Alexander Haezebrouck

16 januari 2019

13u12 0 Ingelmunster Een 40-jarige man uit Ingelmunster is veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf omdat hij zijn echtgenote jarenlang sloeg en ook verkrachtte. De Iranees die al 18 jaar in België woont, ontkende de verkrachtingen met klem, maar daar hechtte de rechter weinig geloof aan.

Het slachtoffer durfde voor het eerst in oktober vorig jaar naar de politie te stappen om te zeggen dat haar echtgenoot haar vaak sloeg en na de ruzies haar vaginaal en anaal verkrachtte. Medische attesten toonden blauwe plekken aan en ook bewijs van seks. Maghid S. zei dat ze twee dagen voor de ruzie seks hadden gehad met wederzijdse toestemming en dat hij haar nooit verkrachtte. “Ze is ook enkel met mij getrouwd om naar België te kunnen komen en wou nooit werken. Ik heb opleidingen betaald zodat ze werk zou kunnen vinden, maar dat liep nooit goed af.” Volgens de rechter verkrachtte de man zijn vrouw wel degelijk. Naast de celstraf moet Maghid S. ook een geldboete van 1.600 euro betalen. Aan de vrouw moet hij een schadevergoeding betalen van 2.115 euro betalen. De man is ook tien jaar ontzet uit zijn burgerrechten.