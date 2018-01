"Zondag nog verjaardagsfeestje voor Leonie, nu alles kwijt" 31 januari 2018

03u00 0 Ingelmunster Een tegenslag krijgt haar niet snel klein, maar Jerissa Van Der Smissen (31) stond gisteren toch beteuterd te kijken toen ze besefte dat de brand haar knusse stekje had vernield. "Zondag vierden we nog de zesde verjaardag van mijn dochtertje Leonie, nu is alles verloren", zucht ze.

"Ik had net Leonie naar school gebracht in Tielt toen ik telefoon kreeg dat er brand was", zegt Jerissa Van Der Smissen. De alleenstaande moeder werkt in de Vespa'z-vestiging aan het Kaasterkasteel in Rumbeke. "In september pas nam ik hier mijn intrek. Leonie en ik hebben het hier enorm naar onze zin." Toen Jerissa een kijkje was gaan nemen in haar zwaarbeschadigde appartement, was ze onder de indruk. Burgemeester Kurt Windels (De Brug) stak haar een hart onder de riem en beloofde crisisopvang te zullen regelen voor de alleenstaande moeder en haar dochtertje. Aanvankelijk stond Jerissa daar weigerachtig tegenover. "Ik kan wel een tijdje bij vrienden of familie terecht", zei de vrouw. Maar toen ze besefte dat het minstens tot na de zomer zou duren voor ze eventueel kan terugkeren naar het herstelde appartement, veranderde ze van mening. "Ik werk onregelmatige uren in de horeca", zegt ze. "Dat ligt moeilijk, zeker in de week dat Leonie bij haar papa verblijft. Dan werk ik extra hard en kom ik soms pas laat 's nachts thuis. Dat kan ik niemand aandoen."





(VHS)