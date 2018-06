"Yves Lampaert kampioen? Ongelooflijk" FANS GAAN UIT DE BOL IN DE WANTE NA WINST OP BK WIELRENNEN CHARLOTTE DEGEZELLE

25 juni 2018

02u41 0 Ingelmunster Ingelmunster is uitzinnig van vreugde na de overwinning van hun Yves Lampaert op het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg gisteren in het Waalse Binche. Langs het parcours bouwden ze al een stevig feestje in hun eigen supportersdorp en dat zetten ze gisterenavond en vorige nacht gewoon verder in supporterslokaal De Wante.

De supporters van Yves Lampaert weten wat feesten is. Dat bewezen ze in het verleden onder meer al toen Yves 'Lampie' Lampaert Dwars door Vlaanderen en het BK tijdrijden won. Niemand keek dan ook vreemd op toen ze gisteren in Binche langs het parcours van het BK een Forza Lampaert supportersdorp optrokken. De aanmoedigingen van het thuisfront hielpen, want Lampie kwam als eerste over de streep en mag een jaar lang rondrijden in de tricolore trui.





Sprakeloos





Zo'n tweehonderd supporters gingen ter plaatse uit hun dak, maar zetten 's avonds gewoon het feest verder in hun supporterslokaal De Wante. Gilles Vroman (17) was erbij zowel in Binche als in De Wante. "Wat. Een. Dag", reageert hij. "We hoopten met z'n allen dat Yves de titel zou binnenhalen, maar slechts enkelen hadden het ook écht verwacht. Die hadden we eerder vandaag gek verklaard, en het is dan ook fantastisch dat zij gelijk kregen. Yves is Belgisch kampioen. Ik heb er geen woorden voor. Zowel in het supportersdorp, als in de bus op weg naar Ingelmunster als in De Wante is en was het feest en ambiance troef. Het is ook super dat Yves zelf de moeite doet om nog langs te komen om z'n supporters te bedanken. Dat toont wat een pracht van een renner hij is. Bovendien woont hij vlak bij De Wante dus hij kan zeker met ons nog een Rodenbach drinken."





"Doodgelukkig"

Ook Yves' vriendin Astrid Demeulemeester tekende present in het supportersdorp. Tijdens de laatste ronde repte ze zich naar de eindmeet. "Ik ben nog altijd onder de indruk", reageert ze. "We hebben samen zo hard naar die titel verlangd en ik kan alleen maar doodgelukkig zijn doordat ik zag wat de overwinning met Yves deed. Het is zo'n beloning voor z'n vele werk. Ik ben zo fier op hem." Ook Ingelmunsters burgemeester Kurt Windels (De Brug) loopt met z'n hoofd in de wolken.





"'t Is de maks!", reageert hij. "Het zat eraan te komen. Yves wordt steeds beter, z'n overwinningen steeds indrukwekkender. Hij is een fantastisch ambassadeur voor Ingelmunster." De burgemeester en schepen van Sport Wilfried Vanacker (De Brug) feestten gisteren ook mee in De Wante, maar ze smeden nog andere plannen. "Het is afhankelijk van Yves zijn agenda, maar we hebben de ambitie om hem donderdag naar onze Markt te halen. Dan tonen we de match van België opnieuw op groot scherm. Zaterdag kwamen er 3.000 mensen naar de wedstrijd kijken, dus donderdag lijkt ons het perfecte moment om onze kampioen met grandeur te ontvangen."