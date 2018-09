"We willen hier drievoudig BK wielrennen" IZEGEM EN LENDELEDE AL AKKOORD, INGELMUNSTER WACHT AF VALENTIJN DUMOULEIN

07 september 2018

02u42 0 Ingelmunster Izegem en Lendelede stellen hun kandidatuur om in drie verschillende jaren het BK wielrennen voor nieuwelingen en tijdrijden naar hier te halen. Ze willen graag Ingelmunster bij het gebeuren betrekken, zodat er in elke gemeente één van de wedstrijden kan plaatsvinden, maar burgemeester Kurt Windels houdt voorlopig de boot af.

Net voor de 49ste editie van Izegem Koers gisterennamiddag uitreed, kondigde voorzitter Frank Duhamel de kandidatuur officieel aan. "Het idee om het BK wielrennen naar onze streek te halen ontstond in mei. Toen zaten we samen met ons bestuur, de Patrick Sercu-vrienden uit Ingelmunster en Xavier Van Honsebrouck van het Bierkasteel om de plannen vorm te geven. Het opzet is om al volgend jaar op 28 juli het Belgisch kampioenschap voor nieuwelingen in Lendelede te organiseren. In 2021 zouden we het BK tijdrijden in Ingelmunster willen organiseren en in 2023 volgt dan de kroon op het werk met het BK wielrennen bij de elites voor mannen en vrouwen. De afspraak is dat het parcours bij alle drie de wedstrijden door alle drie de deelnemende gemeentes zou slingeren, zodat we allemaal meerdere jaren van het wielerspektakel kunnen genieten."





Voor Lendelede zou het jonge wielertalent Alec Segaert het uithangbord zijn. Hij won dit jaar het BK tijdrijden voor nieuwelingen en is ook al Belgisch kampioen duathlon. In Izegem hebben ze met Tim en Benjamin Declercq twee profs in dezelfde familie en Ingelmunster heeft uiteraard huidig Belgisch kampioen Yves Lampaert.





Meerwaarde

De stad Izegem was vlug overtuigd van de meerwaarde en ook Lendelede stapt in het project. Ingelmunster heeft zijn twijfels. "Na een grondige analyse vinden we dat de organisatie van een dergelijk grootschalig evenement logistiek en financieel een enorm grote inzet vraagt", reageert burgemeester Kurt Windels (De Brug). Het zou onkies zijn om zes weken voor de gemeenteraadsverkiezingen al zo'n grote beslissing voor de volgende legislatuur vast te leggen. De nieuwe bestuursploeg zal dit moeten beslissen. Persoonlijk sta ik sceptisch tegen de organisatie. Het BK op de weg zou vooral in Izegem doorgaan en dan is er in mijn ogen geen meerwaarde voor Ingelmunster. Misschien dat het BK tijdrijden apart organiseren nog wel iets voor ons is, maar een engagement voor de andere twee evenementen zien we voorlopig niet zitten."





Parcours hertekenen

"We hopen dat Ingelmunster toch nog van gedachte verandert", vertelt Xavier Van Honsebrouck. "Stapt Ingelmunster toch niet in het project, dan zijn we genoodzaakt het parcours te hertekenen en een buurgemeente bij de plannen te betrekken. Onze kandidatuur blijft sowieso gelden."





De tijd tikt alvast want eind oktober moet de kandidatuur binnen zijn bij de Belgische wielerbond. "We zaten al met hen samen en ze reageren enthousiast", zegt Frank Duhamel. "De beslissing zou nog dit jaar vallen." De bijdrage voor Lendelede zou 12.640 euro bedragen. Izegem voorziet 63.220 euro en Ingelmunster zou bij deelname 24.140 euro investeren.