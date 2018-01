"We moeten nu eenmaal door de zure appel bijten" HALF JAAR NA START WERKEN DORPSBRUG BLIJFT INGELMUNSTER POSITIEF VALENTIJN DUMOULEIN EN CHARLOTTE DEGEZELLE

27 januari 2018

03u27 0 Ingelmunster Wegenwerken zijn niet fijn en al helemaal niet als ze twee dorpshelften ruim twee jaar van elkaar scheiden, maar zes maand na de start van de bouw van de nieuwe Dorpsbrug blijven zowel handelaars als inwoners al bij al positief over de bereikbaarheid in de gemeente. Zo wordt de gratis marktbus geapprecieerd, al kan het initiatief nog groeien en klaagt CD&V de kostprijs per inwoner aan.

Na een half jaar zijn de werken aan de Dorpsbrug al een vertrouwd zicht in het straatbeeld nabij de kanaalzone, maar hoe staan inwoners en handelaars tegenover de hinder, omleidingen en andere ongemakken die dergelijke werken met zich mee brengen? Ondanks de omstandigheden vrij goed, zo blijkt. Café De Fagot is de enige horecazaak die vlak in de werfzone ligt, maar uitbater Jean-Pierre Deven houdt er de moed in. "Er zijn dagen dat mijn klanten en ik trillen op onze barkruk als er een zware kraan passeert", reageert hij. "De bereikbaarheid is ook niet alles, maar ze is er tenminste. Via de kanaalweg kunnen wagens toch tot bij ons raken en te voet lukt dat ook nog wel. Gek genoeg zijn er de laatste twee weken van december hier zelfs meer mensen geweest dan in in dezelfde periode het jaar er voor. In mijn omzet heb ik het dus zeker niet gevoeld." Jean-Pierre is ook gemeenteraadslid, maar dat weerhoudt hem er niet van de situatie rooskleuriger voor te stellen. "Ik zeg hoe ik het ervaar, meer niet", klinkt het. "Maar er zijn uiteraard ook mindere dagen, hoor.





Mijn kelder stond al eens onder water, maar we wisten goed genoeg waar we voor stonden. We moeten nu eenmaal door de zure appel heen bijten."





Amper klachten

Ook op de wekelijkse marktdag geen kwaad woord over de ingrijpende werken. Hubert Vannieuwenhuyse (76) en Eric Vanlerberghe (75) keren net terug met boodschappen als we hen op de voetgangersbrug tegen het lijf lopen. "Al een geluk dat ze hier ligt, anders was er geen doorkomen aan", klinkt het bij het duo. "Nee, hinder hebben we nog niet ondervonden. Alles blijft vlot bereikbaar en mits handige rails aan de brug raken we overal makkelijk aan." Textielverkoper Christophe Vanhauwaert beaamt. "Er loopt hier niet minder volk rond dan voor de werken", vindt hij. "Al is er gelukkig ook een gratis marktbus die de gemeente gelanceerd heeft en dat is een mooi gebaar."





Kostprijs

Dat busvervoer leidt toch tot wat wrevel bij oppositiepartij CD&V, die klaagt dat de kostprijs voor de gemeente niet opweegt tegenover het aantal gebruikers. Kostprijs: 1.366 euro per maand, voor gemiddeld 30 gebruikers. "Toch 45 euro per passagier", foetert raadslid Yves Vercruysse. "Het initiatief moet inderdaad nog een groter succes worden", beaamt mobiliteitsschepen Martine Verhamme (De Brug).





"Het aantal gebruikers varieert week per week. In december hadden we al 62 passagiers. We gaan dit nog meer promoten, maar het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit aan te bieden en zo de sociale samenhang te bevorderen", vindt ze.