"Verkoeling op elk moment van de dag" FAMILIEBEDRIJF HIVA LANCEERT EERSTE IJSBLOKJESAUTOMAAT VAN HET LAND VALENTIJN DUMOULEIN

14 augustus 2018

02u35 0 Ingelmunster Er staan plots vrienden voor je deur. Je wil wel een frisse cocktail schenken, maar alle ijsblokjes zijn op en de dichtstbijzijnde supermarkt is allang dicht. Geen nood, familiebedrijf Hiva brengt voor-taan raad met een automaat waar ze dag en nacht per tien kilo uit rollen.

We hebben al een topzomer achter de rug en het einde is nog niet in zicht. Goed voor de horeca en het toerisme in eigen land, maar ook voor familiebedrijf Hiva uit de Oostrozebekestraat. Zij maken voornamelijk grote blokken ijs op maat, voor onder andere ijssculpturenfestivals en cruiseschepen. "Om ook in de kalmere zomermaanden werk te hebben, focussen we ons ook op de productie en verkoop van kleinere ijsblokjes", vertellen broers Nick en Brecht Vanluchene, die de zaak samen met vader Ivan runnen. "We hebben een machine staan waar in anderhalf uur tijd 300 kilo ijsblokjes uit rollen. Afhankelijk van het weer - en dat was deze zomer absoluut fantastisch - laten we die meerdere keren per week of per dag draaien."





Om nog meer in te spelen op de vraag bij warm weer heeft Hiva nu zelf een ijsblokjesautomaat gebouwd waar klanten ze voor vier euro in zakken van tien kilo kunnen aankopen.





Door vader gebouwd

"Je kent wel die Amerikaanse koelkasten waar je op kleine schaal ijsblokjes uit kan laten rollen. Onze automaat verdeelt ze voor vier euro in zakken van tien kilo. Dat is van een heel andere orde en volgens ons uniek", vertelt Nick. "Mijn vader heeft de automaat gebouwd en er is ondertussen al een patent op genomen. De bedoeling is om op termijn een tiental van die automaten in de ruime regio te zetten zodat we ons segment van de kleine ijsblokjes nog kunnen uitbouwen."





De ijsblokautomaat staat sinds begin juli aan het bedrijf in de Oostrozebekestraat 241 en trekt allerlei klanten aan. "De automaat is handig voor mensen uit de horeca die vlug nog grote hoeveelheden nodig hebben", gaat Nick verder. "Zes cafébazen uit de streek maken er al gebruik van. Ze kunnen hier dag en nacht terecht en dat is uiteraard een grote troef. Het gaat ook vlug. De automaat is zo ingesteld dat hij tien tot vijftien zakken van tien kilo per minuut aflevert. Daarnaast komen hier veel mensen langs die een feestje of barbecue geven. Op die manier heb je verkoeling op elk moment van de dag. Er is al 4.000 kilo aan ijsblokjes uit de automaat gegaan. In de zaak zelf verkochten we tijdens de openingsuren nog eens 2.000 tot 3.000 kilo. Mooie cijfers en zeker een verhoging in vergelijking met vorige jaren."





Toch blijft 95 procent van Hiva's werk nog altijd rond de grote ijsblokken tot 1,8 ton draaien. Zo kwam er vorig jaar nog een Japanse kunstenaar langs die rozen invroor voor gebruik tijdens een modeshow", vertelt Brecht. " Er zijn ook al gesprekken gaande om iets te doen rond de herdenking van de val van de Berlijnse muur volgend jaar, dus de toekomst oogt mooi."