'Team Brabançonne' laat iedereen volkslied meebrullen tijdens WK 30 mei 2018

02u36 0 Ingelmunster De matchen van de Rode Duivels op het WK voetbal in Rusland zijn traditiegetrouw op groot scherm op het Marktplein te volgen. Een groep vrienden wil nu voor een éxtra sfeerelement zorgen. Met 'Team Brabançonne' willen ze iedereen het Belgische volkslied laten meezingen.

Daar trekken ze alle registers voor open. "Aan het podium op het Marktplein komt een banner van zestien vierkante meter met de tekst van ons volkslied", vertelt Dieter Quaegebeur. "We laten ook vijftig t-shirts aan vijf euro per stuk drukken en verkopen die. Ook daar prijkt het volkslied op. Om het initiatief te doen leven, organiseren we op de Facebookpagina 'Team Brabançonne' een wedstrijd. Via de berichtenpagina kan iedereen een leuk filmpje insturen waarop ze uit volle borst de Brabançonne meezingen. Uit alle inzendingen verloten we vijf winnaars die een drankkaart voor het WK-dorp winnen. Ik zal de hymne telkens zelf vanop het podium inzetten. Dat gebeurt twintig minuten voor de aftrap. Als de Duivels doorstoten, blijven we dit herhalen." De filmpjes voor de wedstrijd kan je sturen naar teambrabanconne@gmail.com.





Extra groot scherm

De matchen zendt de gemeente dankzij enkele sponsors uit op een extra groot scherm van 5,76 bij 3,5 meter en met een betere geluidsinstallatie dan de vorige keer. Horecazaken Middenstandshuis, 't Excuus, Gravenhof, Riva, Bristol The Mixx, Biljart Palace en jeugdhuis Kontrabas bemannen de bars.





Drankkaarten kosten 10 euro voor zes drankjes. De KVLV, KLJ en het oudercomité van De Wingerd staan aan het worstenkraam. Tijdens de wedstrijd op zaterdag 23 juni is er ook kinderanimatie. De parking op het Marktplein is tijdens uitzendingen niet toegankelijk. De verkoop van sterke drank en het gebruik van vuurwerk of ander pyrotechnisch materiaal is verboden, maar gelukkig verzekeren dj's net voor en na de matchen extra sfeer.





(VDI)





Meer over Marktplein

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement