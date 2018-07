"Sorry, het was ludiek bedoeld" BUURTBEWONERS BELLEN POLITIE NA BIZARRE RECLAMESTUNT JL PRODUCTS JELLE HOUWEN

11 juli 2018

02u32 0 Ingelmunster Enkele bezorgde mensen hebben maandag de politie gebeld, nadat een onbekende gele ballonnen dropte in hun tuin. Het bleek te gaan om een reclamestunt van JL Products. "Ik had niets dan goede bedoelingen", aldus vertegenwoordiger Jan Landrieu uit Ingelmunster.

"Een manier om je gegevens te stelen" of "een dieventruc om te zien of je thuis bent". Het zijn reacties die geen enkele zaakvoerder wil krijgen op een goedbedoelde reclamestunt, maar het is exact wat er maandag gebeurde na de actie van JL Products. Het kleine bedrijf, onder leiding van Jan Landrieu, wilde eens origineel uit de hoek komen.





Bizarre boodschap

Verschillende bewoners van straten in Ieper over Staden tot Zarren en Diksmuide zagen toen hoe een onbekende man met een wagen rondreed en her en der aan enkele tuinen stopte.





Hij stapte uit, nam een gele ballon met daaraan een kaartje vast en legde die lukraak in enkele tuinen neer. Daarna reed hij verder om de handeling even verderop te herhalen. Bewoners die de ballon ophaalden, kregen een bizarre boodschap op het kaartje te zien: "Omdat schone lucht belangrijk is. Indien u 0474/87.38.48 belt, maakt u kans op een geschenk en kan u bovendien kennismaken met een revolutionair product van JL Products." Mysterieus, en voor verschillende bewoners genoeg reden om te panikeren. Een aantal van hen belde ook daadwerkelijk de politie, al kwam er bij zone Polder geen melding binnen.





De waarheid blijkt echter veel onschuldiger te zijn. "Oei, paniek? Tja, dat was helemaal de bedoeling niet, mijn excuses", schrikt Jan Landrieu (57) uit Ingelmunster op. Hij is de man achter JL Products. "Dit was gewoon een ludieke reclamecampagne. Ik heb 50 ballonnen gedropt van Ieper tot in Diksmuide. Gewoon, om reclame te maken voor mijn professionele luchtreiniger. Ik wou gewoon op een originele manier reclame maken. Als ik mensen opbel, gooien ze de telefoon dicht. En als ik folders in de bus steek, belanden die toch maar in de vuilnisbak. Tot nu toe kreeg ik enkel positieve reacties, van mensen die dit zeer plezant vinden. Ik wou echt geen paniek veroorzaken, maar wist natuurlijk ook niet dat bepaalde buurten inbraakgevoeliger zijn en mensen daarom alerter zijn. In ieder geval: mijn verontschuldigingen."





Sluikstorten

Politiezone Polder nam gisteren ook contact op met Landrieu.





"We hebben hem aangeraden om toch voorzichtiger te zijn in de toekomst met zo'n campagnes en deze best niet meer te herhalen. De boodschap zou ook duidelijker moeten zijn. En eigenlijk kunnen we die man ook beboeten voor sluikstorten, want je mag niet zomaar dingen in andermans tuinen gooien", klinkt het.