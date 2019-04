“Rook uit dak kerk” blijkt rook van gloednieuwe verwarmingsinstallatie LSI

03 april 2019

21u28

Bron: LSI

De Ingelmunsterse brandweerpost van de brandweerzone Midwest rukte woensdagavond rond 20.15 uur naar de Sint-Amanduskerk op het marktplein in het centrum van de gemeente uit. Voorbijgangers hadden “rook uit het dak” van de kerk zien komen. De brandweer nam geen risico en rukte massaal uit. In werkelijkheid bleek de rook afkomstig uit de nauwelijks zichtbare schoorsteen van de kerk. De rook bleef wat over het dak van de kerk hangen en zorgde op die manier voor ongerustheid bij de melder. Donderdagnamiddag draaide de gloednieuwe verwarmingsinstallatie van de Sint-Amanduskerk proef. Na een sluiting van zo’n drie maanden voor de vernieuwing van de volledige verwarmingsinstallatie opent de kerk zaterdag opnieuw de deuren. De Sint-Amanduskerk is een neoromaanse kerk.